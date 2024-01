Wendy Guevara denunció la agresión a Paola Suárez como "Patadas y un robo"

Wendy Guevara denunció la agresión a Paola Suárez.

Luego de que Paola Suárez, integrante de 'Las Pérdidas' y amiga de Wendy Guevara apareció hospitalizada con múltiples golpes en el rostro y con el ojo hinchado, la ganadora de 'La Casa de los Famosos' hizo una transmisión en vivo donde ofreció mayor información.

Si bien en una primera transmisión, Wendy Guevara ya había señalado a Jesús, el novio de Paolita Suárez de responsable, en el segundo video ofreció detalles de cómo se dio la agresión.

Y es que Paolita compartió en sus redes sociales que está a punto de perder el ojo y tiene dos costillas rotas, tras las patadas que le propino Jesús, quien un día antes le había propuesto matrimonio.

Según Wendy, tras la golpiza Paola se aventó de un balcón ubicado en un segundo piso para detener a una persona que se estaba llevando dinero, aparentemente su pareja.

"Hay unos videos donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero, se quería llevar un dinero que Paola tenía y cierra la puerta y deja a Paola encerrada" .

Agregó que Paolita cayó en la caja de su camioneta para después perseguir al agresor y recuperar el dinero, que eran parte de sus ahorros.

Tras caminar varias calles, uno de sus amigos alcanzó a divisarla golpeada, con la blusa rota y los pechos de fuera, informó Wendy Guevara.

"Paola caminó descalza, todos tenemos cámaras en nuestras casas y afuera. Entonces Ropero está cerrando la calle de su coche, estaba sacando no sé qué cosas. Y en eso Paola se ve a lo quejos que viene caminando, así miren, y con toda su blusa rota, los pechos de fuera, toda sangrada y descalza".

Wendy Guevara se dijo triste y muy enojada por la situación que está viviendo su amiga Paolita, como también se conoce a la influencer, y aseguró que se imagina por lo que está pasando su amiga porque ella ya vivió algo similar en el pasado.

"No sólo las chicas trans, las mujeres, todas nosotros, y los hombres a veces son muy malagradecidos hermanas. Y este chavo yo sí siento que se voló la barda, obvio. Haciendo esas mam***, haciéndole esas mam*** a Paola"

También contó que Paola Suárez tiene un par de videos más, que no sabe si va a compartir en sus redes sociales posteriormente.