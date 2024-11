El sonorense Irineo Álvarez trabajó con Rodrigo Prieto

El actor sonorense fue elegido por el nominado al Óscar para la película de Netflix "Pedro Páramo"

Irineo Álvarez todavía no puede dimensionar la magnitud de su último gran proyecto: la película de Netflix "Pedro Páramo", dirigida por el nominado al Óscar, Rodrigo Prieto.

El actor de Ures todavía recuerda cuando conoció al director de fotografía de "Barbie" y "Los Asesinos de la Luna", quien empatizó rápidamente con él ya que su esposa también es originaria de Sonora.

" Yo estaba muy nervioso porque te dicen 'güey, ese ha estado nominado al Óscar no sé cuántas veces. Es el mejor fotógrafo del mundo', o sea, te pasan toda la info, ves cinco personas en frente de ti que te van a calificar desde la pestaña hasta cómo mueves un dedo, lo que dices, lo que no dices ", contó Irineo Álvarez en exclusiva para e Media.

" Entonces yo recuerdo que (Rodrigo) me decía 'no, mi esposa es de Sonora y habla como a veces medio pochito', pero yo estaba tan nervioso que no me caía el 20. Ya al final le pregunto de dónde era ella y me dijo que de Guaymas. Se portaba muy bien conmigo, me preguntaba qué extraño de acá, qué me gustaba comer, todo, muy interesado en saber lo que hace un sonorense ".

Irineo, la primera 'víctima' de 'Pedro Páramo'

Dentro de la película que sigue en el top 10 de los más vistos de Netflix, Irineo interpretó a "Toribio", quien frente a la pantalla sería la primera víctima de la maldad de "Pedro Páramo". Por ese motivo, el sonorense protagonizó una escena bastante tensa dentro del largometraje.

" Mi personaje está puesto para que de alguna manera sea ese parteaguas en la vida de 'Pedro Páramo'. Antes de mi escena, tú lo ves como un niño, y ya mi personaje es, por así decirlo, la primera víctima del Pedro Paramo adulto, del que hizo tanto daño en Comala. Lo vemos hacerse totalmente dueño de todo. Y mi personaje inocentemente, llega para decir 'es que está mal. O sea, esto por ley me pertenece '", relató Irineo.

" En ese momento él (Pedro Páramo) dice 'las leyes las voy a poner yo. Entonces, de alguna manera, a 'Toribio', osea a mí, me mantiene un mes mi cadáver, ahí colgando en la soga de ese ático. Mis gritos debían ser un poco desgarradores y pasa mi personaje de la incredulidad a ver la malicia tan cerca. A ese transcurso, ese caminar en el pasillo tenía que marcarse como la transición en mi personaje que va hacia el hoyo, que va hacia algo oscuro. Era la instrucción del director ".

Es así como el actor de "Güevos Rancheros" considera este uno de los proyectos más importantes de su carrera, especialmente por haber compartido créditos con personajes como Tenoch Huerta, Dolores Heredia, Ilse Salas y Manuel García-Rulfo, entre otros.

" Cuando fui a la lectura grupal, o sea que estuvimos todos, yo dije 'creo que este es el casting o es el proyecto donde he estado con los mejores actores de México' y es lo que se habla en el medio. Entonces que me sienta incluido en esa descripción, pues me siento muy elogiado y que haya tenido una escena en un proyecto así, ha sido una gran bendición ", reflexionó.

"A noche estaba pensando que de alguna manera estoy presente en los clásicos que se van a lanzar o se están haciendo, que hay una oleada en la cual estoy muy feliz de que las plataformas estén haciendo clásicos de este peso. (...) Está muy padre que cada plataforma trate de tener más públicos. Y creo que estos clásicos y estas joyas de la literatura hechas ahora en cine o en series, puedan abarcar otro tipo de gente que quiera ver un contexto mucho más profundo y más literario ", finalizó.