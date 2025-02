La actriz protagónica de la película ha sido eliminada de anuncios, carteles y vallas publicitarias de la película dirigida por el francés Jacques Audiard.

Karla Sofía Gascón, la actriz protagónica de la película 'Emilia Pérez', que suma 13 nominaciones a los Premios Oscar 2025, ha sido eliminada de anuncios, carteles y vallas publicitarias de la película dirigida por el francés Jacques Audiard.

De acuerdo a 'The Hollywood Reporter', la plataforma de streaming Netflix no costeará los viajes de la protagonista del filme de Jacques Audiard; la actriz, quien ha dado mucho de qué hablar por sus antiguas publicaciones en su cuenta de X de contenido racista y políticamente muy incorrectos, no asistirá a varios compromisos que tenía previstos en los próximos días previo a la entrega de los Oscar.

Netflix no ha incluido a Karla Sofía en sus correos electrónicos ni en los anuncios que promocionan la película en la temporada de premios, no estará en las principales fechas que se abren en los próximos días, como son el almuerzo de los Premios AFI (American Film Institute) previsto para este jueves.

Tampoco en la gala de los Critics Choice Awards de este viernes en Santa Mónica donde Gascón opta al premio como mejor intérprete femenina.

La actriz se quejó este domingo de que no se le esté escuchando cuando dice que "la mayoría" son falsos, aunque no aclara cuáles son verdaderos.

"Se me ha juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio y sin derecho a defenderme" , dice en unas declaraciones a la cadena CNN en español en las que añade que no piensa renunciar a su nominación a los Oscar como mejor actriz por una película en la que "me he dejado tres o cuatro años de mi vida trabajando como loca" , expresó.