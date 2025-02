La actriz emitió un mensaje luego de los señalamientos que se le han hecho recientemente.

Karla Sofía Gascón pidió disculpas públicamente después de que una serie de publicaciones controvertidas resurgieran en la red social X, antes conocida como Twitter.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram, debido a que en días recientes cerró su cuenta de X, para expresar su arrepentimiento y reflexionar sobre los errores cometidos en el pasado, compartiendo sus pensamientos sobre el impacto de sus palabras y el proceso de aprendizaje constante que está viviendo.

"Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme en cualquier etapa de mi vida. Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal" , escribió.

Gascón, de 52 años, reconoció que, aunque su mensaje pueda haber sido positivo, no siempre utilizó las palabras adecuadas para comunicarlo.

"La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro" , expresó.

La protagonista de Emilia Pérez destacó el cambio en su vida personal y profesional, mencionando que, en los últimos meses, ha asumido una gran responsabilidad al convertirse en una voz escuchada por muchas personas.

"Mi voz no solo me pertenece a mí, sino a muchas personas que se sienten representadas y esperanzadas conmigo" , dijo.

Gascón también hizo referencia a sus esfuerzos por mejorar y cambiar su vida a través del budismo de Nichiren, un camino que considera ha sido transformador.

"No puedo reparar mis actos del pasado, solo puedo decir que hoy no soy la misma persona que hace 10 o 20 años, que aunque igualmente no había cometido ningún crimen tampoco era perfecta, ni siquiera lo soy ahora. Solo intento aprender y ser mejor persona cada día" , agregó.

La histrionisa aprovechó la oportunidad para aclarar malentendidos relacionados con su comportamiento y reputación; asimismo, aseguró que siempre ha luchado por una sociedad más justa y por un mundo basado en el amor y la paz.

"Reconozco, entre lágrimas, que ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia.

"Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención" , aseveró.

Gascón lamentó que las publicaciones sobre ella hayan sido malinterpretadas y distorsionadas para crear una imagen negativa.

"Han creado post como si fuera yo insultado hasta a mis compañeras, cosas que escribí para glorificar como si fueran críticas, chistes como si fueran realidad, palabras que sin el trasfondo sólo parecen odio. Todo con tal de que no gane nada y me hunda" , explicó.

La actriz expresó que su madre le había dicho que lo único que le importaba era que estuviera bien y no sufriera daño, sin importar si lograba o no ganar algo.

"Mamá, la vida me ha puesto aquí para mandar un mensaje de esperanza y amor en este mundo, y lo voy a cumplir" , finalizó