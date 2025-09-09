Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, clásicos de Studio Ghibli y cortos internacionales forman parte de la cartelera gratuita de la Cineteca Sonora.

La Cineteca Sonora anunció la programación correspondiente a la semana del 9 al 13 de septiembre, en colaboración con el creador de contenido sonorense Odiseo Explora.

El ciclo contempla películas de animación japonesa, clásicos de Studio Ghibli y cortometrajes internacionales. La entrada es gratuita en todas las funciones.

Martes 9 de septiembre

18:00 hrs – Dragon Ball Z: La batalla de los dioses (2013; Masahiro Hosoda; Japón; 1h25m) – A

19:45 hrs – The one who knows (2024; Eglė Davidavičė; Lituania; 12 min) – B

20:15 hrs – The Birth of Kitaro (2023; Gou Koga; Japón; 1h44m) – B

Miércoles 10 de septiembre

17:45 hrs – Akira (1988; Katsuhiro Otomo; Japón; 2h04m) – B

19:45 hrs – A woman thinking (2023; Aida Harika Yanomami; Brasil; 9 min) – B

20:15 hrs – Jujutsu Kaisen 0 (2021; Park Sung-hoo; Japón; 1h45m) – B

Jueves 11 de septiembre

17:45 hrs – Suzume (2022; Makoto Shinkai; Japón; 2h02m) – A

19:45 hrs – Upper (2024; Lennert Madou; Bélgica; 15 min) – B

20:15 hrs – Una voz silenciosa (2016; Naoko Yamada; Japón; 2h10m) – B

Viernes 12 de septiembre

17:30 hrs – La princesa Mononoke (1997; Hayao Miyazaki; Japón; 2h13m) – B

19:45 hrs – Wander to Wonder (2023; Nina Gantz; Reino Unido; 11 min) – B

20:15 hrs – El increíble castillo vagabundo (2004; Hayao Miyazaki; Japón; 1h59m) – A

Sábado 13 de septiembre

16:00 hrs – Mi vecino Totoro (1988; Hayao Miyazaki; Japón; 1h26m) – A

17:45 hrs – El viaje de Chihiro (2001; Hayao Miyazaki; Japón; 2h04m) – A

19:45 hrs – Where No Ships Go (2023; Vlad Buzăianu; Rumania; 18 min) – B

20:15 hrs – Your Name (2016; Makoto Shinkai; Japón; 1h46m) – A