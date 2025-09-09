Cineteca Sonora proyectará clásicos de Ghibli y anime sin costo esta semana

Aldo Uribe

martes 09 sep. 2025 - 07:16 p. m.

Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, clásicos de Studio Ghibli y cortos internacionales forman parte de la cartelera gratuita de la Cineteca Sonora.

La Cineteca Sonora anunció la programación correspondiente a la semana del 9 al 13 de septiembre, en colaboración con el creador de contenido sonorense Odiseo Explora.

El ciclo contempla películas de animación japonesa, clásicos de Studio Ghibli y cortometrajes internacionales. La entrada es gratuita en todas las funciones.

Martes 9 de septiembre

  • 18:00 hrs – Dragon Ball Z: La batalla de los dioses (2013; Masahiro Hosoda; Japón; 1h25m) – A
  • 19:45 hrs – The one who knows (2024; Eglė Davidavičė; Lituania; 12 min) – B
  • 20:15 hrs – The Birth of Kitaro (2023; Gou Koga; Japón; 1h44m) – B

Miércoles 10 de septiembre

  • 17:45 hrs – Akira (1988; Katsuhiro Otomo; Japón; 2h04m) – B
  • 19:45 hrs – A woman thinking (2023; Aida Harika Yanomami; Brasil; 9 min) – B
  • 20:15 hrs – Jujutsu Kaisen 0 (2021; Park Sung-hoo; Japón; 1h45m) – B

Jueves 11 de septiembre

  • 17:45 hrs – Suzume (2022; Makoto Shinkai; Japón; 2h02m) – A
  • 19:45 hrs – Upper (2024; Lennert Madou; Bélgica; 15 min) – B
  • 20:15 hrs – Una voz silenciosa (2016; Naoko Yamada; Japón; 2h10m) – B

Viernes 12 de septiembre

  • 17:30 hrs – La princesa Mononoke (1997; Hayao Miyazaki; Japón; 2h13m) – B
  • 19:45 hrs – Wander to Wonder (2023; Nina Gantz; Reino Unido; 11 min) – B
  • 20:15 hrs – El increíble castillo vagabundo (2004; Hayao Miyazaki; Japón; 1h59m) – A

Sábado 13 de septiembre

  • 16:00 hrs – Mi vecino Totoro (1988; Hayao Miyazaki; Japón; 1h26m) – A
  • 17:45 hrs – El viaje de Chihiro (2001; Hayao Miyazaki; Japón; 2h04m) – A
  • 19:45 hrs – Where No Ships Go (2023; Vlad Buzăianu; Rumania; 18 min) – B
  • 20:15 hrs – Your Name (2016; Makoto Shinkai; Japón; 1h46m) – A
Te puede interesar Kevin Costner usaría la inteligencia artificial en sus películas
TAGS:
Aldo Uribe

Aldo Uribe

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Siete años de experiencia como periodista de diferentes fuentes informativas. Desde 2022 escribiendo para el portal web de EXPRESO.

Contenido Relacionado

1.
'La vida es ensayo y error', justifica Florinda Meza sus declaraciones
2.
¡El terror continúa! El Conjuro tendrá serie en HBO Max
3.
¿Álbum póstumo? Revelan grabaciones inéditas de Valentín Elizalde
4.
La Kaliente 90.7 FM anuncia festival con causa social en Hermosillo