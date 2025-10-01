En video, el exboxeador agradeció al equipo médico y aseguró que pronto retomará sus entrenamientos.

Julio César Chávez reapareció públicamente tras la operación de emergencia a la que fue sometido el pasado fin de semana en Culiacán, Sinaloa, luego de que se le detectara una piedra en el riñón izquierdo que ocasionó una infección.

En un video difundido el lunes en sus redes sociales, el "Gran Campeón Mexicano", de 63 años, apareció en bata de hospital acompañado de los tres médicos que lo atendieron: Iván Aguilar, Juan Carlos y Sergio Sandoval. Ahí, Chávez agradeció la labor de los especialistas, destacando que su intervención fue crucial.

"Estoy aquí con los tres doctores (…) realmente me salvó la vida porque lo que tenía era un poco peligroso, la verdad es que ya se estaba haciendo pus" , expresó el exboxeador.

El doctor Iván Aguilar detalló que el procedimiento consistió en retirar una piedra del riñón izquierdo, la cual ya presentaba signos de infección. Agregó que el resultado fue favorable y que Chávez podrá retomar sus actividades físicas en los próximos días.

"Le quitamos una piedrita del riñón izquierdo, que ya estaba infectado, pero todo está muy bien y ya apenas está listo para volver a entrenar" , indicó el médico.

Por su parte, Myriam Escobar, esposa del exboxeador, reveló que el dolor comenzó apenas llegaron a Culiacán para visitar a su familia.

"Le dio un dolor muy intenso cuando llegamos, no más lo sintió y corrimos al hospital; le detectaron que traía unas piedritas y lo tuvieron que intervenir inmediatamente" , comentó en entrevista televisiva.

Ya recuperado, el propio Chávez aseguró que pronto retomará su rutina en el gimnasio.

"Ya pasado mañana me van a ver tirándole chingazos al costal" , dijo con humor, dejando ver que su evolución ha sido rápida.

El exboxeador también confirmó que continúa trabajando en proyectos deportivos, entre ellos el regreso al ring de sus hijos Julio y Omar Chávez el próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí, y la posibilidad de una pelea de exhibición en la que podría participar.

