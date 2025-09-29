Su hijo Omar informó sobre la intervención quirúrgica, mientras que el propio 'Gran Campeón Mexicano' aseguró que se encuentra tranquilo.

El excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, fue hospitalizado de emergencia este domingo en Culiacán, Sinaloa, tras sufrir un fuerte dolor que obligó a una intervención quirúrgica.

La noticia fue confirmada por su hijo Omar Chávez a través de redes sociales, donde compartió un video en el que se observa al 'Gran Campeón Mexicano' recostado en una cama del Hospital Los Ángeles, listo para ser operado.

"Estamos en el Hospital Los Ángeles, con el doc… van a operar a mi apá y estamos aquí" , expresó Omar Chávez, mientras mostraba la imagen de su padre con bata hospitalaria.

El médico que atiende a la leyenda del boxeo explicó que el malestar se originó por la presencia de una piedra en el uréter izquierdo, lo que derivó en la necesidad de una cirugía para extraerla.

"Desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán, y esta vez traía un dolorcito, ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uréter izquierdo, y ahorita se la van a quitar" , detalló el especialista.

En el mismo video, Julio César Chávez, de 63 años, agradeció las atenciones médicas y los mensajes de apoyo que recibió tras darse a conocer su estado de salud.

"Bien, bien, ya estamos listos, gracias" , dijo el exboxeador, transmitiendo calma a sus seguidores.

Se espera que en las próximas horas se emita un informe médico más detallado sobre la evolución del ídolo del boxeo mexicano.