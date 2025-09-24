Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, fue vinculado a proceso el pasado 23 de agosto por delincuencia organizada, en relación con el Cártel de Sinaloa.

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, volverá a los cuadriláteros a pesar de enfrentar un proceso legal, escribió El Universal.

El pasado sábado 23 de agosto, un juez federal en Sonora vinculó al púgil a proceso por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, dentro de una investigación relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, el proceso se llevará en libertad condicional y el juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.





Regreso al boxeo confirmado

A pesar de la situación legal, el mítico Julio César Chávez anunció que sus hijos regresarán al boxeo en diciembre.

Declaró el Gran Campeón durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que:

Les voy a dar una primicia, va a pelear mi hijo Julio y mi hijo Omar en San Luis Potosí el 13 de diciembre y a lo mejor yo me aviento una (pelea) exhibición ahí



El padre del púgil agregó que Julio César Jr. se encuentra motivado y comprometido con su entrenamiento.

Te puede interesar Se reencuentra Julio César Chávez con su hijo





"No echen más lumbre"

El arresto de Chávez Jr. en Estados Unidos ocurrió cuatro días después de una pelea en la que fue derrotado por el estadounidense Jake Paul

Ante las preguntas sobre la situación legal de su hijo, Chávez padre pidió calma: “Todo está bien, gracias a Dios, no le echen más lumbre a la hoguera”.

Están entrenando, está yendo a terapia todavía, está muy motivado, contento gracias a Dios. Todo va a salir bien



La próxima audiencia de Chávez Jr. se realizará el 24 de noviembre, según informó su abogado defensor.



