El pugilista sinaloense fue recibido con mucho cariño por el 'César del Boxeo', en un gimnasio de boxeo en Hermosillo.

Julio César Chávez hijo, de 39 años, tuvo un emotivo reencuentro con su padre, del mismo nombre.

El boxeador sinaloense, que abandonó el Centro de Readaptación Social 11 en Hermosillo, Sonora, se encontró con el 'César del Boxeo' en el Coliseo Boxing Club de esa ciudad, donde entrenó tras obtener su libertad.

JC padre se enfundó en un abrazo con su hijo, que lo recibió con cariño.

Una fuente reveló que el exmonarca mundial de peso Mediano habría abandonado ya la ciudad sonorense para volar a Tijuana, donde se espera resida por las próximas semanas, ya que tiene que volver a Hermosillo para una audiencia.

También informaron que el púgil quiso volver al gimnasio para estar en forma, y que eso le ayude a minimizar el proceso que está llevando.

La última pelea profesional de JC hijo fue el 28 de junio cuando perdió en Estados Unidos ante Jake Paul.

La idea del púgil es seguir peleando, pero una fuente señaló que la prioridad es atender el tema legal.