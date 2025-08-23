La próxima audiencia será 24 de noviembre y no podrá salir del país ni acercarse a los elementos ministeriales testigos de la investigación.

El pugilista mexicano Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso esta tarde por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. La audiencia inició a las cinco de la tarde de este sábado, y se esperaba que el boxeador acudiera de manera presencial, sin embargo, a petición de sus abogados ésta se desarrolló de manera remota.

Chávez había sido acusado específicamente por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, y fabrique armas, municiones, cartuchos y explosivos.

El boxeador mexicano fue deportado el pasado lunes al país y entregado en la Garita de Nogales, tras ser detenido el 2 de julio en California, debido a la orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).