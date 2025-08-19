Tras más de un mes detenido en Los Ángeles, Julio César Chávez Jr. fue deportado a México este martes 19 de agosto y trasladado al Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, bajo custodia de la Fiscalía General de la República.

El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, fue deportado a México luego de permanecer detenido en Los Ángeles, California, durante más de un mes.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez) en la red social X, Chávez Jr. arribó a territorio nacional la madrugada de este martes 19 de agosto, donde fue entregado a autoridades federales.

El reporte señala que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo trasladaron directamente al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, un penal catalogado de máxima seguridad.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ Jr YA ESTÁ en UN PENAL de MÁXIMA SEGURIDAD de MÉXICO

El hijo de la leyenda @Jcchavez115, llegó de EEUU y fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora.

Agentes de @FGRMexico lo ingresaron al CEFERESO 11, en Hermosillo. pic.twitter.com/xLtXLUXSiQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 19, 2025

El hijo del histórico pugilista había sido detenido en Estados Unidos bajo cargos que no han sido especificados públicamente, lo que generó especulaciones sobre su situación legal. Su traslado a México se concretó tras las gestiones entre autoridades estadounidenses y mexicanas.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre el proceso judicial que enfrentará en el país ni los delitos por los que se le recluyó en el penal sonorense.