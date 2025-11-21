Tras un inicio inestable en las prácticas del Gran Premio de Las Vegas, Lando Norris reconoció que tuvo que experimentar “de todo” en su estilo de manejo y en la puesta a punto del McLaren para terminar con el mejor tiempo en la segunda sesión y mantenerse en la lucha por la pole.

Como ocurrió en las ediciones de 2023 y 2024, el monoplaza naranja se mostró inestable en las primeras vueltas sobre el trazado urbano y no alcanzó el rendimiento de Ferrari, Mercedes y Red Bull, sobre todo en manos de Oscar Piastri.

En la práctica 1, la escudería británica llegó a registrar medio segundo de desventaja, pero en la P2 Norris logró recortar la diferencia hasta colocarse en la cima de la tabla. El británico reconoció, sin embargo, que las dos banderas rojas que interrumpieron la sesión favorecieron su registro, pues el resto de los rivales no pudo completar otra vuelta rápida.

“Debido a que estábamos tan mal, terminé probando tantas cosas como pude. Estoy luchando por mucho, así que quiero revelar la menor cantidad posible. Estaba experimentando mucho con mi conducción, con estilos de manejo, enfoques para el coche, lo cual no siempre es fácil, tratando de averiguar cómo le gusta que lo conduzcan al coche porque cambia todos los fines de semana”, explicó el piloto de McLaren.

Norris reconoció que Las Vegas sigue siendo una pista complicada para el equipo, aunque percibe avances con respecto a la temporada pasada. “Siempre es complicado aquí. Creo que tenemos una mejor sensación en el coche que el año pasado, así que eso es positivo, y en realidad lo sentí desde la primera vuelta”, apuntó.

Pese a haber terminado en lo más alto del clasificador en la segunda sesión, el líder del Campeonato de Pilotos, con 390 puntos, admitió que ir por la pole no será sencillo debido a la paridad entre las principales escuderías.

“Vamos a pelear por la pole. Está todo bastante apretado entre muchos pilotos, y muchos ni siquiera pudieron completar su vuelta rápida. Pero más allá de eso dimos pasos adelante y ojalá podamos volver a hacerlo”, afirmó Norris.

McLaren buscará confirmar en la noche de Las Vegas que los ajustes probados por Norris son suficientes para dejar atrás los problemas de estabilidad que lo han perseguido en este circuito.