El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó el Gran Piemonte 2025, convirtiéndose en el primer atleta nacional en ganar esta competencia.

El mexicano Isaac del Toro continúa su ascenso meteórico en el ciclismo mundial al conquistar el Gran Piemonte, una de las pruebas clásicas del calendario europeo. Con este triunfo, el corredor del UAE Team Emirates se convirtió en el primer mexicano en ganar la histórica competencia italiana.

El joven ciclista completó los 179 kilómetros de recorrido con un cierre dominante, alzando los brazos como símbolo de una temporada excepcional que ya suma 15 victorias. El resultado llega en la antesala de Il Lombardia, la última gran cita del año, donde buscará cerrar con broche de oro su brillante campaña 2025.

“Isaac ha demostrado una madurez impresionante; está al nivel de los mejores del mundo”, destacaron fuentes del UAE Team Emirates tras la competencia.

Rendimiento de élite mundial

A lo largo del año, Del Toro se ha consolidado como uno de los ciclistas más consistentes del circuito. Su desempeño lo ha colocado entre los mejores corredores del pelotón internacional, compartiendo equipo con estrellas como Tadej Pogacar y Juan Ayuso.

El propio Pogacar reconoció su talento tras el triunfo:

“Hubiera querido compartir el cierre de carrera con Isaac; lo que hizo hoy fue impresionante”, declaró el esloveno, doble ganador del Tour de France.

El mexicano también firmó un top 10 en el Mundial de Ruta, confirmando su capacidad para competir de tú a tú frente a los grandes nombres del ciclismo global.

Proyección y futuro en el UAE Team Emirates

El rendimiento de Del Toro ha llevado a la directiva de su equipo a preparar la renovación de su contrato, con la intención de convertirlo en una de sus principales figuras a largo plazo.

“Ha superado todas las expectativas. Es un corredor con mentalidad, potencia y proyección internacional”, señalaron miembros del cuerpo técnico del equipo emiratí.

Nuevo impulso para el ciclismo mexicano

El éxito del pedalista coincide con un momento clave para el ciclismo nacional, luego de que la Unión Ciclista de México recibiera el reconocimiento oficial de la UCI, fortaleciendo las bases para el desarrollo de nuevos talentos.

El triunfo de Isaac del Toro representa no solo una victoria individual, sino también un hito histórico para el deporte mexicano en Europa.