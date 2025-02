'Canelo' Álvarez tendrá cuatro combates en Arabia, y no será contra Jake Paul.

Aunque en los últimos días, los rumores de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jake Paul tomaban fuerza todo se cayó tras la confirmación de cuatro combates del mexicano en Arabia Saudita.

Esto generó que Jake Paul publicara un mensaje dedicado al "Canelo", asegurando que le dio miedo enfrentarlo.

"Noticia de última hora, Canelo Álvarez me esquivó" mencionó el youtuber en sus redes sociales.

Para Paul el rechazo del tapatío lo convierte en "un esclavo sin respeto por el orgullo del pueblo mexicano que lo apoya en suelo estadounidense".

Si bien Álvarez Barragán actualmente sólo tiene los títulos supermedianos del Consejo Mundial, Asociación Mundial y Organización Mundial de Boxeo, en su momento también tuvo el de la Federación Internacional de Boxeo, por lo que fue el primer mexicano en ser campeón indiscutido de una categoría, hecho que minimizó el peleador norteamericano.

"No me sorprende, cuando en toda su carrera no ha hecho nada por el boxeo", afirmó Jake.

El jeque árabe, Turki Alalshick, publicó un video donde confirma un acuerdo de cuatro peleas con "Canelo".

En dicha grabación Turki señala que Saúl Álvarez "peleará en Riad en mayo, otra en septiembre y dos compromisos más en 2026, no se lo pierdan".

El propio Álvarez respondió a dicha publicación con un emoji de puño, aunque posteriormente comentó "vamos hermano" en un nuevo mensaje por parte del jeque. "No te metas con el león, 4 peleas de 'Canelo' con Riad Season, el trato está hecho. A un león no le quita el sueño la opinión de una oveja", puntualizó Alalshick.