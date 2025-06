Tras el enfrentamiento, una mujer de 29 años de edad, identificada como Beatriz Elena ‘N’, y que no tenía relación con la confrontación, fue alcanzada por los disparos mientras conducía.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) investiga una agresión armada registrada este miércoles entre grupos delincuenciales en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón, en la que murieron tres personas, una de ellas una conductora de un vehículo que no tenía relación con la confrontación.

Según la Fiscalía de Sonora, se determinó que los tripulantes de un pick up Nissan Frontier color gris, agredieron a los ocupantes de un pick up Toyota Tacoma de color blanco, ultimando a dos hombres, uno hasta el momento no identificado y el otro identificado como Milkisedec ‘N’, de 35 años.

En la zona también murió una mujer de 29 años de edad identificada como Beatriz Elena ‘N’, quien fue alcanzada por los disparos mientras conducía.

Al procesar la escena, en el interior del pick up, que era tripulado por los hoy fallecidos, se encontró un arma de fuego calibre 7.62x39, equipo táctico y diversos indicios. Además, se determinó que la Toyota Tacoma tiene reporte de robo en California, Estados Unidos (EU).

Luego de las primeras investigaciones, se ubicó el pick up Nissan Frontier color gris en estado de abandono en la colonia Bella Vista. Al revisar se encontraron varios casquillos percutidos y equipo táctico diverso, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para la investigación.

Finalmente, la Fiscalía informó que seguirá ofreciendo más detalles sobre los hechos del día de hoy.