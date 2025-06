Las declaraciones del mandatario estadounidense se dan luego de que la Casa Blanca confirmara que volverían a hablar esta misma semana.

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ha afirmado este miércoles que es "extremadamente difícil" llegar a acuerdos con su homólogo de China, en vísperas de una nueva llamada telefónica entre ambos líderes que volverá a estar marcada por el pulso arancelario entre las dos potencias.

"Me gusta el presidente Xi, siempre me ha gustado y siempre me gustará, pero es muy duro y es extremadamente difícil llegar a acuerdos con él" , ha sentenciado Trump en un mensaje publicado en Truth Social de madrugada, apenas unas horas después de que la Casa Blanca confirmara que volverían a hablar esta misma semana.

Washington y Pekín pactaron en mayo una tregua en su escalada de aranceles, aunque Trump acusó la semana pasada al gigante asiático de vulnerar los compromisos suscritos y que, de momento, mantienen hasta agosto paralizados parte de los aranceles. China será sin embargo uno de los grandes perjudicados por los nuevos aranceles del 50 por ciento para el acero y el aluminio anunciados el martes por el magnate estadounidense.

Los dos gobiernos también se han cruzado reproches en los últimos días a cuenta de otras decisiones políticas, entre ellas el anuncio por parte de la Administración Trump de empezar a retirar visados a estudiantes chinos.