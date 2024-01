Árbitros de la Liga MX informarán decisión del VAR en el sonido del estadio

Desde este viernes, cuando inicie el torneo Clausura 2024 de la Liga MX, los árbitros que acudan a la revisión de jugadas polémicas en el VAR, deberán dar a conocer su decisión en el audio del estadio.

A partir de este Clausura 2024 de la Liga MX, los aficionados podrán obtener una visión más clara y directa de las decisiones del VAR, ya que los árbitros ahora explicarán en vivo sus determinaciones en el sonido local del estadio.

Armando Archundia, titular de la Comisión de Arbitraje, anunció esta innovación que busca aumentar la transparencia y comprensión de las decisiones arbitrales.

Según Archundia, esta iniciativa cuenta con la aprobación de la FIFA y la International Board, y tiene como objetivo que los árbitros comuniquen de viva voz sus decisiones después de revisar una jugada controvertida mediante el VAR.

"Es muy sencillo, va y revisa (en el monitor), regresará a la cancha y dirá: 'mi decisión es no penal, no gol o no falta del número del jugador y el nombre del equipo" , explicó Archundia.

Esta novedad se aplicará únicamente cuando el árbitro acuda a revisar una jugada en la pantalla, no en todas las ocasiones. Archundia subrayó que se pretende ser breve y conciso en las explicaciones para que los espectadores en el estadio comprendan rápidamente las razones detrás de la decisión arbitral.

"Queremos transparentar, estas ideas vienen de la gente de la FIFA y nosotros somos pioneros en este sentido, somos 24 asociaciones que empezaremos esta semana con el tema de la explicación de una revisión de VAR" , destacó el titular de los árbitros.

Esta medida pretende responder a la inquietud de los aficionados que a menudo se cuestionan las decisiones arbitrales durante las revisiones del VAR. La Liga MX se convierte así en una de las primeras en implementar esta práctica, siguiendo la tendencia sugerida por la FIFA para mejorar la experiencia y la comprensión de los aficionados en el estadio.

A partir de este torneo los árbitros centrales de cada partido explicarán sus decisiones del VAR en el sonido del estadio. Armando Archundia, presidente de la Comisión de Árbitros nos cuenta el paso a paso. pic.twitter.com/yqLXEAGejG — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) January 11, 2024