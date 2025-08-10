De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre se encuentra desde el 14 de julio sin ser localizado, por lo que se considera que su integridad física pudiera encontrarse en peligro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) compartió a través de canales oficiales la ficha de búsqueda de Miguel Armando Díaz Rodríguez, de 37 años de edad, quien fue visto por última vez en la colonia El Mariachi, en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre se encuentra desde el 14 de julio sin ser localizado, por lo que se considera que su integridad física pudiera encontrarse en peligro.

La última ocasión que fue visto, vestía una playera roja, pantalón de mezclilla color negro, tenis marca Nike, y gorra color negra.

Como señas particulares, padece de esquizofrenia y toma medicamentos controlados, mide 1.52 metros, pesa 1.75 kilogramos, tiene cara redonda, boca y labios medianos, ojos grandes color café oscuros, frente amplia, cabello corto color negro, y nariz grande.

Para cualquier información que sirva para que Miguel pueda regresar a casa pueden comunicarse a los teléfonos 6622898800 Ext. 15701 911.