La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante hoy continuará la amplia generación de tormentas en el estado de Sonora, por lo que se espera que en las próximas horas inicie la actividad convectiva.

Las regiones norte y sierra madre occidental mantendrán una proyección similar a la ocurrida la noche de ayer.

Se pronostica una amplia generación de precipitaciones de moderadas a fuertes, rachas de viento y descargas eléctricas sobre la mayor parte de Sonora, que iniciará sobre el norte, nororiente y oriente.

Además, se proyecta un posible desplazamiento hacia el centro del estado y los municipios del sur durante la noche.

Finalmente, la CEPC recomendó extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades locales.