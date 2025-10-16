Dos personas lo atacaron esta mañana frente al estadio, mientras llegaba a un entrenamiento.

La mañana de este jueves se registró un violento atentado en los exteriores del Estadio Reales Tamarindos, cuando Bryan ‘Cuco’ Angulo, delantero de Liga de Portoviejo, fue alcanzado por disparos mientras se dirigía a su entrenamiento.

Ataque en plena vía pública

Según reportes preliminares, el incidente ocurrió minutos después de las 08:00, cuando Angulo arribaba al complejo deportivo acompañado de un compañero. Un sujeto armado se acercó al jugador y abrió fuego, impactándolo en una pierna.

Videos difundidos en redes sociales muestran al agresor intentando huir hacia una motocicleta donde lo esperaba un cómplice. Sin embargo, la motocicleta no pudo avanzar y ambos abandonaron el vehículo para escapar a pie por calles aledañas al estadio.

Así fue el momento del ataque armado al jugador de fútbol Bryan el Cuco Ángulo, jugador de la Liga de Portoviejo en Manabí.

Respuesta de las autoridades

Efectivos de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública llegaron rápidamente al lugar. Tras custodiar el automotor abandonado, lograron detener a uno de los presuntos implicados. Más tarde, la autoridad informó que fueron dos los detenidos relacionados con el ataque.

Bryan Angulo fue trasladado de urgencia a un centro de salud. Horas más tarde la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo (LDUP) confirmó que el delantero se encuentra en condición estable.

Amenazas a otros jugadores

En el mismo comunicado, Liga de Portoviejo informó que otros jugadores del plantel han recibido amenazas relacionadas con el partido de vuelta de los dieciseisavos de final del Campeonato Nacional de Segunda Categoría, previsto para este viernes 17 de octubre en Guayaquil ante Búhos ULVR.

“Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, señaló Mónica Zamora Hernández, presidenta del club.

La dirigencia solicitó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a la Asociación de Fútbol de Manabí y a las autoridades competentes garantizar un entorno seguro para el desarrollo del compromiso, tanto para jugadores como para aficionados.

Trayectoria de Bryan ‘Cuco’ Angulo

Bryan Dennis Angulo Tenorio, nacido en Guayaquil el 30 de noviembre de 1995, es recordado por su olfato goleador. Se formó en Rocafuerte, donde anotó 48 goles en 86 partidos, y alcanzó la fama con Emelec entre 2013 y 2019. Fue campeón nacional en 2017 y participó en finales memorables antes de emigrar al Cruz Azul de México. Posteriormente defendió a Xolos de Tijuana, Santos de Brasil y regresó a Emelec en 2022.

En julio de 2025, Angulo llegó a Liga de Portoviejo para reforzar al equipo en su intento de ascender a la Serie B de la LigaPro, aportando experiencia y liderazgo en el ataque.

El futbolista se preparaba para disputar un partido clave en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano: el encuentro de vuelta contra Búhos, programado para este viernes en Guayaquil, correspondiente a los dieciseisavos de final del campeonato nacional. Su participación queda ahora en suspenso.