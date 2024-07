'Chicharito' revela estuvo a punto de otra lesión grave y pensó en retiro

"Si me vuelvo a lesionar la rodilla, me retiro", dijo Javier Hernández en un stream con sus seguidores de Twitch.

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández ha generado preocupación y ha encendido las alarmas en el entorno de Chivas tras revelar detalles sobre su reciente lesión, que estuvo a punto de convertirse en algo mucho más grave.

En una transmisión en vivo por Twitch, Hernández compartió que durante la pretemporada estuvo cerca de sufrir una lesión severa en su rodilla, lo cual lo hizo reflexionar sobre su futuro en el futbol.

"Creo que esquivamos una bala muy dura porque me pude haber roto el ligamento cruzado de la otra rodilla por una barrida sin intención, luego les voy a mostrar unas fotos" , comentó el delantero durante el stream.

El delantero de 36 años, consciente de las repercusiones que una lesión grave podría tener en su carrera, dejó claro su postura respecto a su futuro en el deporte.

"Si me vuelvo a lesionar la rodilla, me retiro, no creo estar otros ocho meses recuperándome, pero por algo, por algo" , afirmó, subrayando la dificultad de enfrentar nuevamente un largo proceso de recuperación.

Para evitar rumores y malentendidos, Hernández detalló que la lesión finalmente resultó ser menos grave de lo que se temía.

"Fue un accidente, casi me rompo el ligamento de la rodilla, pero quedó en un esguince" , aclaró, tranquilizando a sus seguidores.

Ojo con los que comenta @CH14_ aclara por qué no fue a Zacatecas y asegura que si se vuelve a romper el ligamento de su rodilla, mejor se retira! pic.twitter.com/LSTfyDuU5i — Karina Herrera (@chapis_herrera) July 4, 2024

El delantero de Chivas llegó libre a inicios de 2024 tras romperse los ligamentos cruzados con LA Galaxy de la MLS en junio de 2023; luego de más de 200 días sin actividad, debutó en su segunda etapa con Chivas el 24 de febrero de 2024 ante Pumas ingresando al final del partido y disputó un total de 12 partidos entre Clausura 2024 de la Liga MX y Concachampions.

Javier Hernández se perdió los últimos días de pretemporada con el equipo, pero espera estar listo para el inicio del Apertura 2024, donde Chivas debutará enfrentándose al Toluca el próximo sábado 6 de julio en el estadio Akron.