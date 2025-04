"El encuentro con la Luz", escribe Pbro. José Martínez Colín en #VivirenCristiano

1) Para saber



“La fe es dar el primer paso, incluso cuando todavía no se ve toda la escalera” (Martin Luther King). Ese primer paso para recomenzar puede ser originado por el encuentro con alguien. El Papa Francisco reflexionó sobre el impacto que significó para Nicodemo el encuentro que tuvo con Jesús. Nicodemo va a ver a Jesús de noche, significando la oscuridad en que se encontraba; como cuando nosotros no vemos el camino con claridad y no sabemos por dónde seguir. Nicodemo intuye que Jesús puede iluminar la oscuridad de su corazón. San Juan nos recuerda: “Vino a este mundo la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre” (1,9). Todo encuentro con Jesús da esperanza, ilumina la vida.

Al principio Nicodemo no comprende las palabras de Jesús, pues está encerrado en su rigidez, en sus costumbres y no se atreve a dar el paso para cambiar. A nosotros nos puede costar cambiar y salir de nuestra forma de pensar o vivir. Pero Jesús nos habla de un nuevo nacer, nos ofrece una vida plena. Cada uno elige entre la comodidad y mediocridad, o la vida plena en que el Espíritu Santo genera una nueva vida, y se vuelve a nacer: Así recuperaremos esa vida que quizás se estaba apagando en nosotros.

2) Para pensar

Un hombre que también se encontraba en la oscuridad y encontró la fe fue un biólogo y médico francés conocido como Alexis Carrel (1873-1944). Por sus contribuciones a las ciencias médicas ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1912. Alexis se autodenominaba como un escéptico.

Sucedió que yendo en un tren hacia Lourdes, viajaba una joven, Marie Bailly, que estaba afectada por una peritonitis tuberculosa pulmonar y hemoptisis en su último estadio. Se temía que muriera en el trayecto. Ya en el santuario, Carrel fue testigo calificado de la curación extraordinaria de Marie Bailly, poniendo en crisis su escepticismo.

Carrel escribió un libro, "Viaje a Lourdes", en que relata su conversión: cómo llegó pensando que se curaban por pura sugestión. No creía en lo sobrenatural. Aquella muchacha llegó agonizando y después estaba completamente curada, como lo comprobaron los médicos. Alexis Carrel también se curó, pero de su escepticismo: Se puso a rezar de rodillas, lleno de emoción y agradecimiento, a la Virgen María.

3) Para vivir

Dice el Papa Francisco que para empezar el ciclo de encuentros con Jesús eligió a Nicodemo porque demuestra que este cambio es posible. Jesús le recuerda a Nicodemo que así como Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto para que aquellos que habían sido mordidos por una serpiente venenosa al mirarla quedaran sanos; de igual manera, cuando Él, Jesús, sea levantado en lo alto, también quedarán salvados quienes lo miren. En el momento de la crucifixión de Jesús, en que casi todos lo abandonan, Nicodemo mira a Jesucristo y encuentra la luz, y entonces valientemente va a pedir el cuerpo de Jesús a Poncio Pilato (cf. Jn 19,39). Nicodemo tuvo la valentía para seguir a Cristo y encontró la luz, renació.

En esta Cuaresma, levantemos también la mirada hacia Jesús crucificado, y dejemos que Jesús se encuentre con nosotros. En Él encontraremos la esperanza y podremos renacer.

Pbro. José Martínez Colín

articulosdog@gmail.com