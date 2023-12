¿'Chicharito' al América? Javier decide en qué club no jugaría jamas

Javier Hernández reveló en video con el Escorpión Dorado a qué club de México nunca iría, dejando una pequeña probabilidad al América en la última etapa de su carrera.

Javier Hernández se encuentra actualmente sin club tras dejar el LA Galaxy en noviembre pasado, por lo que su futuro es un tema que se mantiene en vilo para quienes aspiran con ver el regreso de 'Chicharito' al futbol mexicano, pero existe un club a donde dejó claro que no llegaría jamás.

En entrevista con el Escorpión Dorado en su programa 'Escorpión al Volante', Javier recapituló su experiencia a los 35 años mientras se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado mes de junio y con su futuro en el aire, advirtió que Estados Unidos, México, incluso Europa son opciones.

Ante la interrogante de si su próximo destino será regresar a Chivas tras más de 13 años de haber emigrado, Javier dejó claro que dicha posibilidad es totalmente de su agrado, pero esta posibilidad aún no está cerrada, pues afirmó que para su regreso al 'rebaño', "faltan muchísimas cosas", empezando por recuperarse de su lesión.

"Mi prioridad es quedarme en este continente (...) No es que no tenga equipo porque no tenga opciones, es por mi lesión, por el tipo de lesión que tuve, los clubes deben ser más precavidos, porque recuperarse de un ligamento cruzado, la edad que tengas, siempre hay muchísimo riesgo" , explicó Hernández.

El máximo goleador de la Selección Mexicana de Futbol afirmó que tras realizarse unos test, puede decir que su recuperación en los últimos cinco meses es positiva, por lo que espera pronto decirse recuperado físicamente al cien por ciento.

¿América o Atlas?

Como es una tradición con el Escorpión Dorado, el creador de contenido interpretado por Alex Montiel, metió en aprietos a su invitado, pues puso sobre la mesa a Javier la posibilidad de vestir los colores del América, a lo que inicialmente 'Chicharito' respondió con un rotundo no, pero también planteó un escenario donde esto sería posible.

"En dos equipos yo digo que no jugaría en el Futbol Mexicano (...), sería en el América y en el Atlas, pero imagínate que en un multiverso me dieras a escoger en cual de los dos, yo escogería al América, el Atlas si no, lo que hizo Omar Bravo no lo haría yo" , declaró Javier Hernández.

Y es que cabe recordar que Omar Bravo, considerado un ídolo de Chivas y quien vistió sus colores en tres etapas distintas, también defendió los colores del Atlas en 2013 en los torneos Clausura y Apertura de ese año, a pesar de Atlas es considerado un rival acérrimo del "rebaño".

En la misma línea, el Escorpión Dorado cuestionó la cercanía que ha demostrado recientemente con jugadores americanistas como Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez y Miguel Layún, así como acercamientos con Emilio Azcárraga Jean, dueño del Club América, dejando en claro que solo son amistades del futbol.