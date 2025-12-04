Brandon Huez lanzó siete ceros y lideró la victoria 7-0 del 5to Nivel sobre IP17 en el arranque de la Final de la Liga del Sol, ante un Cárcamo lleno que vivió una noche histórica.

En una tarde vibrante y con lleno total, inició la Gran Final de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, donde el 5to Nivel derrotó 7-0 a IP17 en el primer juego de la serie. La Unidad Deportiva del Cárcamo registró asistencia récord y un ambiente festivo desde antes del primer lanzamiento.

El previo al encuentro anticipaba una noche especial. Familias, amigos y seguidores de ambos equipos se congregaron con tiempo para asegurar un buen lugar. Entre música, porras y expectación, el arranque de la serie confirmó el crecimiento que esta edición ha alcanzado en la comunidad beisbolera.

Brandon Huez tomó la responsabilidad de abrir el duelo por la novena musical y firmó una presentación de autoridad. El zurdo silenció por completo a la ofensiva rival con siete entradas en blanco, acreditándose la victoria con un dominio que marcó el ritmo del encuentro.

En contraste, Juan 'Wero' Fraide cargó con la derrota por IP17. El serpentinero, perteneciente a la organización de los Astros en MLB, no pudo contener los ataques del vigente campeón, que supo capitalizar cada oportunidad para construir una ventaja irreversible.

Golpe de autoridad en la cuarta entrada

5to Nivel pegó primero en el cuarto capítulo. Enrique Cuevas abrió la ofensiva con un imparable y Ahmed Galaz respondió con un doblete por el jardín izquierdo que remolcó la carrera de la quiniela para el 1-0.

Tras un ponche y un rodado que marcó el segundo out, J.P. Téllez volvió a encender el ataque con un batazo sólido a los jardines, suficiente para impulsar el 2-0 ante los envíos de Fraide.

En el cierre de esa misma entrada, IP17 generó una amenaza al llenar los senderos, pero Huez apretó en el momento clave y cerró el inning con un ponche que mantuvo la ventaja musical.

Errores que marcaron el rumbo

En la quinta entrada, un error resultó determinante. Tras un toque de sacrificio de Damián Fimbres, Fraide hizo un tiro desviado que terminó al fondo del jardín, permitiendo la llegada de dos carreras para el 4-0.

El ataque continuó en la recta final. En el séptimo capítulo, 5to Nivel mantuvo la presión sobre los envíos de Martín Córdova. Con las bases llenas, Ahmed Galaz elevó profundo al jardín para remolcar a Saúl Félix. Después, Fausto Osorio conectó un batazo que picó en territorio bueno del prado izquierdo, ampliando a 6-0. Un lanzamiento que el receptor no controló redondeó el 7-0 definitivo.

Las acciones de la serie final se reanudarán el miércoles 17 de diciembre. En caso de requerirse un tercer y decisivo juego, éste se disputará al día siguiente.