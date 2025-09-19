El infielder sonorense regresó al line-up tras más de 60 días inactivo y conectó un imparable en la derrota de Houston ante Seattle.

De manera sorpresiva, Isaac Paredes reapareció este viernes en Grandes Ligas durante el duelo entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle, una serie que se perfila como un adelanto de playoffs por la supremacía divisional.

Seattle se impuso 4-0 en el primer juego celebrado en el Daikin Park, donde destacó el regreso del infielder sonorense tras más de 60 días en la lista de lesionados.

Durante la semana, el mánager Joe Espada había anticipado la posibilidad de que 'El de la H' volviera pronto a la acción. Sin embargo, sorprendió al incluirlo directamente en el line-up del viernes como tercero en el orden y bateador designado.

Para abrirle espacio en el roster, el club colocó al cubano Yordan Álvarez en la lista de lesionados de 10 días por un esguince en el tobillo izquierdo, movimiento retroactivo al martes.

Antes de su baja, Paredes registraba una línea ofensiva de .259 de promedio, con 19 cuadrangulares y 50 carreras impulsadas en 94 juegos, números que lo llevaron a su segunda convocatoria al Juego de Estrellas.

En su regreso, Paredes se fue de 3-1, con un pasaporte y dos ponches, en lo que fue una noche complicada para la ofensiva texana, que apenas conectó tres imparables en todo el encuentro.

Seattle tomó ventaja en la primera entrada con un jonrón solitario de Julio Rodríguez. En la cuarta, Eugenio Suárez, refuerzo proveniente de Arizona, también se voló la barda para el 2-0.

La fiesta de cuadrangulares continuó con Víctor Robles en la séptima y Josh Naylor en la octava.

En la novena entrada, Andrés Muñoz subió al montículo sin situación de salvamento. Enfrentó a cuatro bateadores y permitió únicamente un imparable, precisamente de Paredes con línea al jardín izquierdo. En su labor recetó ponches a Carlos Correa y Zach Cole.

Por otro lado, Randy Arozarena se fue de 5-0, mientras que Ramón Urías no vio acción.