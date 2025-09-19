Los Astros de Houston reincorporarán este viernes al tercera base Isaac Paredes tras 60 días en la lista de lesionados.

El tercera base Isaac Paredes fue activado de la lista de lesionados de 60 días por los Astros de Houston, luego de recuperarse de una distensión en el tendón de la corva sufrida el pasado 19 de julio.

El regreso del mexicano de 26 años coincide con una serie clave contra Seattle Mariners, rival directo en la lucha por el título de la División Oeste de la Liga Americana, donde ambos equipos llegan empatados con récord de 84-69.

Antes de su baja, Paredes mantenía una línea ofensiva de .259 de promedio, con 19 cuadrangulares y 50 carreras impulsadas en 94 juegos, cifras que le valieron su segunda convocatoria al Juego de Estrellas de Grandes Ligas.

Aunque en la temporada ha sumado 88 aperturas en la tercera base, se espera que inicialmente actúe como bateador designado mientras recupera ritmo de competencia, según reportes de prensa especializada.

La reincorporación de Paredes representa un refuerzo clave para Houston en la recta final de la temporada, donde cada victoria es decisiva en la cerrada disputa divisional con los Mariners.



