Los tapatíos se impusieron 9-1 en Zapopan con destacadas actuaciones ofensivas de Julián Ornelas y Jared Serna, quienes produjeron tres carreras cada uno.

Una noche inspirada de Julián Ornelas y Jared Serna, con tres carreras impulsadas por cabeza, guió a los Charros de Jalisco a una contundente victoria de 9-1 sobre los Naranjeros de Hermosillo, en el primer juego de la serie celebrado en el Estadio Panamericano de Zapopan.

El abridor José Samayoa (0-1) cargó con la derrota tras lanzar 5.0 entradas, en las que permitió ocho hits, cinco carreras, tres bases por bolas y dos ponches. Por el lado local, Luis Payán (1-0) se llevó el triunfo con una sólida labor de 5.2 entradas, apenas permitió cuatro hits y una carrera, manteniendo su efectividad en 0.93 en lo que va de la temporada.

Ante las lesiones de José Cardona y Reivaj García sufridas en la serie anterior contra Tomateros, el manager Juan Gabriel Castro recurrió a jóvenes como Ángel Ramírez y Emiliano Valencia, además de darle descanso a Sergio Burruel, quien fue sustituido por el veterano Gabriel Gutiérrez en la receptoría.

Para el segundo juego, están anunciados Wilmer Ríos por los Naranjeros y Ronald Medrano por los Charros.

Cuarto inning de poder para los Charros

Tras tres entradas sin daño, los locales explotaron en la cuarta entrada con un rally de cuatro carreras.

Julián Ornelas abrió el ataque con un doblete al jardín derecho que llevó al plato a Bligh Madris y Japhet Amador. Luego, José Aguilar añadió una más con sencillo productor que impulsó al propio Ornelas. Finalmente, Jared Serna cerró la ofensiva con imparable que colocó el marcador 4-0.

En el quinto episodio, ambos equipos rompieron el cero.

Naranjeros descontó cuando Agustín Murillo se embasó con sencillo, se robó la segunda y fue impulsado por Edson García.

Sin embargo, Charros respondió de inmediato con otro batazo productor de Ornelas, que llevó a Madris al pentágono para el 5-1 parcial.

El equipo de Benjamín Gil selló el triunfo con un nuevo rally de cuatro anotaciones en la octava entrada, impulsadas por los imparables de Aguilar y Serna, además de una rola de Mateo Gil, que permitió a Serna anotar la novena carrera del encuentro.