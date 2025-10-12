Originario de Las Vegas, Nevada, Uelmen nació el 19 de mayo de 1996 y cuenta con experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas.

Los Naranjeros de Hermosillo continúan ajustando su roster de cara al arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, y esta vez lo hacen con la incorporación del lanzador estadounidense Erich Uelmen, quien tomará el lugar del lesionado Cory Abbott.

Originario de Las Vegas, Nevada, Uelmen nació el 19 de mayo de 1996 y cuenta con experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas. El serpentinero derecho, de 1.90 metros de estatura y 95 kilogramos de peso, reforzará el departamento de pitcheo del equipo sonorense con la misión de aportar solidez desde la loma.

Formado en CAL POLY State, Uelmen fue elegido en la cuarta ronda del Draft de 2017 por los Cachorros de Chicago, organización con la que inició su carrera profesional en la sucursal Clase A de Eugene.

Tras cuatro años de desarrollo en ligas menores, logró su debut en las Grandes Ligas en 2022. donde tuvo participación en 25 juegos con los Cubs, registrando una marca de 2-1 y una efectividad de 4.67 en 27 entradas lanzadas, además de 21 ponches.

En 2023 pasó a los Filis de Filadelfia, desempeñándose principalmente en Triple-A, y en 2024 se unió a la organización de los Arizona Diamondbacks, con la sucursal de Reno. Este año 2025 lanzó en la Liga del Atlántico para el equipo de High Point Rockers, donde firmó una sólida temporada con récord de 6-4, 3.83 de efectividad en 16 aperturas y 80 entradas trabajadas.

Con su llegada, los Naranjeros refuerzan su rotación con un brazo derecho de experiencia y recorrido, confiando en que su paso por distintas organizaciones de MLB y Ligas Independientes se traduzca en resultados inmediatos en el béisbol invernal mexicano.