Los indicios de un posible romance entre la estrella pop y el exmandatario canadiense se multiplican.

Después de varios meses de rumores tras ser captados juntos en un restaurante, la cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau vuelven a ser noticia.

En esta ocasión, fueron vistos de manera más cariñosa a bordo de un yate en Santa Bárbara, California. Las nuevas fotografías, publicadas por el diario inglés Daily Mail, muestran a la pareja compartiendo besos y abrazos.

Según el testimonio de un turista que se encontraba en una embarcación de avistamiento de ballenas, “ella acercó el yate a una pequeña embarcación turística y luego comenzaron a besarse” . El testigo afirmó haber reconocido de inmediato a Trudeau por el tatuaje de un cuervo Haida en su brazo izquierdo.

Perry vestía un traje de baño negro y disfrutaba de unas vacaciones tras las presentaciones de su gira mundial Lifetimes, mientras que Trudeau lucía un pantalón de mezclilla.

Aún no hay confirmación oficial por parte de Katy Perry ni de Justin Trudeau, por lo que la relación continúa siendo un rumor. Sin embargo, cada nueva aparición pública hace más evidente que podría existir algo más que una simple amistad o apoyo mutuo entre ellos. Desde los animados bailes y cánticos del exmandatario durante uno de los conciertos de Perry, hasta la lujosa cena que compartieron en uno de los restaurantes más exclusivos de Canadá, los indicios han despertado la curiosidad de sus seguidores y de la prensa internacional.

Estas imágenes parecen confirmar que ambos han dejado atrás las polémicas con sus exparejas y que podrían estar comenzando su propio cuento de hadas.












