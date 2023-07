Beneficia Conapesca a 12 mil personas en Sonora con programa Bienpesca

Octavio Almada Palafox señaló que este mes se dispersó el recurso del programa de manera directa y sin intermediarios a las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios.

Un recurso de casi 90 millones de pesos destinó el Gobierno Federal a Sonora con el Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores, donde se beneficiaron a 12 mil personas, señaló Octavio Almada Palafox.

El titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) señaló que este mes se dispersó el recurso del programa de manera directa y sin intermediarios a las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios.





Este año, dijo, el apoyo se incrementó de 7 mil 200 a 7 mil 500 pesos, con el fin de que los pescadores y acuicultores del estado de Sonora cuenten con un recurso mayor para llevar a cabo esta importante actividad.

“Esto es para que la gente se ayude y esté un poquito mejor, esto no es un tema de discurso, son hechos, nosotros vamos a seguir buscando alternativas para los pescadores. La parte que nos toca a nosotros como Conapesca es buscar que la gente esté mejor en bienestar” , expresó.

Recordó que actualmente se están coordinando con el Gobierno del Estado y los municipios pesqueros, con el fin de buscar otras alternativas de apoyos como motores, pangas, entre otras necesidades que actualmente existen en este sector productivo.

“Yo tengo un presupuesto que es Bienpesca, pero no me limita a no buscar alternativas, nuestra parte es buscar la manera de que estén mejor, por eso hemos estado haciendo mesas de trabajo con el Gobierno del Estado” , apuntó.

Reiteró que se están haciendo giras por todo el país para escuchar las necesidades de la gente, con el fin de buscar la manera de integrarlos en programas de bienestar o gestionarles los proyectos que se requieran.

Cabe señalar que, a nivel nacional se hizo una inversión de más mil 400 millones de pesos para beneficiar a casi 200 mil productores pesqueros y acuícolas.