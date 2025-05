La cantante barbadense sorprendió a todos con un conjunto ajustado que reveló su avanzado embarazo.

La cantante Rihanna confirmó este lunes que está esperando a su tercer hijo, tras aparecer con un atuendo ajustado que dejaba ver su avanzado embarazo durante la alfombra roja de la Met Gala 2025.

La artista barbadense hizo el anuncio de manera no verbal, fiel a su estilo, prescindiendo de comunicados oficiales o declaraciones públicas.

Rihanna llegó al evento acompañada de su pareja, el rapero A$AP Rocky, quien este año se desempeñó como uno de los copresidentes oficiales de la gala, junto a Anna Wintour, Pharrell Williams, Colman Domingo y Lewis Hamilton.

La intérprete de 'Diamonds' lució un conjunto gris de dos piezas, ceñido al cuerpo, que dejó al descubierto parcialmente su abdomen y evidenció varias semanas de gestación.

Este será el tercer hijo de la pareja, que ya son padres de RZA Athelston Mayers, nacido en mayo de 2022, y Riot Rose Mayers, nacido en agosto de 2023.

Tal como ocurrió durante su presentación en el Super Bowl de 2023 cuando reveló su segundo embarazo sobre el escenario, Rihanna optó nuevamente por comunicar la buena noticia de forma visual, reafirmando su estilo reservado pero impactante.

Por su parte, A$AP Rocky asumió un rol destacado como copresidente del evento, en sintonía con el tema curatorial de esta edición: 'Superfino: Sastrería de estilo negro', inspirado en el libro 'Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity' (2009), de la académica Monica L. Miller.

Rihanna y A$AP Rocky mantienen una relación desde hace más de cinco años. Aunque fueron captados juntos por primera vez en 2013, no fue sino hasta 2020 que su relación se hizo oficial, después de que la cantante anunciara públicamente su ruptura con el multimillonario saudí Hassan Jameel.

La pareja hizo su primera aparición pública en la alfombra roja de los British Fashion Awards en diciembre de 2019, pero fue en enero de 2020 cuando confirmaron su noviazgo. En una entrevista de 2024 con Interview, Rihanna compartió detalles sobre cómo se enamoró de Rocky, dejando claro la conexión profunda y especial que comparten.