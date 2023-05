"No les dé pena trabajar": señalan a jóvenes deportistas por boteo

Un empresario exhortó a los padres y maestros de buscar otra clase de dinámicas para recaudar fondos.

Cada fin de semana, distintos equipos deportivos de jóvenes y niños acompañados de sus padres, realizan boteos sobre el bulevar Tetakawi de San Carlos a fin de recaudar fondos que les permitan asistir a torneos, práctica que ya generó malos entendidos entre la comunidad.

La autorización la concede el Ayuntamiento de Guaymas, pese a que se expone la integridad física de los muchachos que se paran en la vía pública, y a veces realizan audaces demostraciones y piruetas para hacer notar sus habilidades y recibir el dinero que necesitan.

El pasado 17 de abril, un empresario de San Carlos que frecuentemente colabora con causas comunitarias y es partidario de la llamada cultura del esfuerzo, exhortó vía Facebook a los padres y maestros de buscar otra clase de dinámicas para recaudar fondos, ya que él considera que no es una buena enseñanza para los menores pedir dinero a los automovilistas con un bote.

“ Hay muchas cosas que pueden hacer señores padres, vender aguas, burritos, dulces, hamburguesadas, sodadas, rifas, etcétera, no se cierren y que no les de pena trabajar y esforzarse, al final esto les servirá de aprendizaje a sus hijos para que salgan adelante y ustedes se sientan orgullosos de ellos y ellos de ustedes ”, dijo.

La publicación recibió muchos comentarios de apoyo, y algunos usuarios reconocieron su valentía al abordar un tema que no todos se atreven a expresar por temor a ser calificados de insensibles, pero más tarde algunos padres y madres de familia se molestaron y comenzaron a denostar su opinión, señalando los comentarios de clasistas y desconsiderados con las necesidades ajenas.

Semanas después de esa disputa, el empresario ha preferido no hablar del tema para no polarizar más a la gente, e insiste que hizo la publicación con toda la buena fe de apoyar, pero muchos padres y maestros no admiten críticas.

¿Es seguro?

El pasado 30 de abril ocurrió un trágico accidente en el que murió un hombre que manejaba alcoholizado y en sentido contrario, hecho que si bien no tiene ninguna relación con los jóvenes en la vía pública, se volvió una oportunidad propicia para preguntar a la presidenta municipal Karla Córdova González si entre las nuevas medidas que anunció que se tomarán para velar por la seguridad ciudadana y la prevención de accidentes, estaría suprimir esos boteos, a lo cual respondió que no, porque no pueden decirles que no.

“ Es una actividad que hacen con sus padres, quisiéramos tener un tránsito para cada actividad de esas, pero no lo tenemos, yo creo que en todo este tiempo que llevan no han tenido ningún problema y tampoco les podemos decir que no lo hagan porque no podemos sufragar los gastos de todos los equipos deportivos ”, comentó.

En años anteriores, el Instituto Municipal del Deporte (IMD) tenía una partida asignada para brindar ese apoyo económico a jóvenes atletas, y aunque siempre fue muy difícil lograr tramitar un recurso, los profesores y padres pensaban en insistir en ese lugar, o bien hacer rifas por sus propios medios antes que pensar la opción de botear.

Actualmente el IMD tiene un presupuesto anual de 10 millones 500 mil pesos y el grueso se emplea en el pago de nómina, y según lo dicho por la alcaldesa, no hay dinero para apoyar a los deportistas, pero tienen la venia del municipio para pedir ayuda en las calles.