"No tiene la culpa la CNTE…", escribe Carlos Loret de Mola en #HistoriasdeReportero

El obradorismo usó por años a los maestros de la CNTE para poner en jaque a gobiernos del PAN y el PRI. En sexenios anteriores, alentaron y aplaudieron sus bloqueos y manifestaciones violentas. Y usaron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como un eficaz grupo de choque y cantera de votos. Ahora están pagando las consecuencias: los aliados se volvieron verdugos.

La escena no puede ser más triste, sintomática del caos, de la tolerancia a la anarquía: solita en su mañanera, solita en su versión de la realidad, la presidenta Sheinbaum vestida, maquillada, lista… pero no hay reporteros… tampoco funcionarios… está casi sola en el salón… la CNTE bloqueó Palacio Nacional y no los dejó entrar.

Desde tiempos de López Obrador, los maestros de la CNTE han recibido lo inimaginable. Desde 2018, son los niños mimados de Palacio Nacional. Les derogaron la reforma educativa diseñada para quitarles poder, privilegios y dinero. Les liberaron las millonarias cuentas que en tiempos de Peña Nieto les fueron congeladas. También les devolvieron el control de la asignación de plazas de maestros. Les quitaron cualquier castigo a los maestros faltistas. Les reinstalaron a unos mil maestros cesados por no cumplir con la ley. Su nivel de interlocución escaló como nunca. Se reunieron con quienes quisieron: el Presidente, la Presidenta, secretarios, secretarias, legisladores. Les pusieron de Secretaria de Educación Pública a una de sus integrantes. Pidieron que se cancelara la reforma a la Ley del Issste y se canceló. Pidieron congelar la edad mínima de jubilación y se congeló. Pidieron condonaciones y quitas de deudas del Fovissste y las hubo.

Han recibido lo inimaginable, sin dar nada a cambio: los estados donde gobiernan la educación siguen siendo los que tienen peores niveles de desempeño de los alumnos y mayores niveles de ausentismo de los maestros. No se han comprometido ni siquiera a asistir más a dar clases.

¿Cuál ha sido el resultado de esta política de AMLO y Sheinbaum de consentir a la CNTE? Una CNTE más fuerte, más impune, más cómoda con su rol de sindicato disidente institucionalizado y avalado por el poder.

Lo han demostrado en estos días. Recibiendo lo que nunca, pero haciendo lo de siempre: bloquearon avenidas principales de la Ciudad de México y desquiciaron el tráfico, tomaron casetas de autopistas y estaciones del Metro, tumbaron rejas y vandalizaron instalaciones públicas, fueron a Gobernación a reunirse con tres secretarios de Estado y les dijeron que ellos no eran suficientes, que querían reunirse con la presidenta Sheinbaum. Y ya que les confirmaron el encuentro con ella para el viernes, bloquearon la mañanera.

Los presidentes AMLO y Sheinbaum han pensado que con abrazos y dinero podían domesticar a la CNTE. La estrategia -está siendo evidente- es un fracaso. El bloqueo a la mañanera es un símbolo y una advertencia. Un recordatorio de que en la 4T no hay lealtades, sólo alianzas tácticas para empujar intereses particulares.

SACIAMORBOS

…sino quienes la hacen comadre.

Carlos Loret de Mola

