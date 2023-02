Repartidores de app descuidan alimentos y generan quejas a restaurantes

Entregando productos en mal estado y sin cuidado, los repartidores de aplicaciones han provocado que restaurantes de Cajeme tengan más quejas de los clientes.

Restauranteros de Ciudad Obregón se han visto afectados por el trabajo que realizan algunas plataformas que brindan el servicio a domicilio, ya que no están cuidando la comida durante el traslado y en ocasiones no les entregan los productos a los clientes.

El vicepresidente de Restauranteros Unidos de Cajeme, Sergio Alejandro Ibarra, comentó que en este Día de San Valentín se incrementaron las quejas de manera considerable porque los clientes reportaron que el pedido no fue entregado a pesar de que se hizo el cobro en la aplicación.

“Hubo muchas quejas por las plataformas, a algunas personas se les cobró el producto y no llegó a su domicilio, eso ya no es responsabilidad del restaurante porque al momento que usas la plataforma el restaurante ya no tiene control de eso, fueron varias quejas de algunos consumidores y cuando nos hablaban nosotros veíamos que ya estaba entregado” , expresó.

Otras de las quejas, precisó, es que el producto llega batido a los puntos de entrega porque los motociclistas no lo están cuidando en el trayecto, lo que genera que los clientes piensen que es un mal servicio del restaurante.

Buscan soluciones

El presidente de esta organización restaurantera, José Guadalupe Yáñez, precisó que actualmente están buscando cómo solucionar este problema que se está registrando en Ciudad Obregón, por lo que están promoviendo que los clientes prefieran el servicio a domicilio de los mismos negocios.

“Unos restaurantes contamos con servicio a domicilio propio y obviamente nosotros ya sabemos cómo manejar el producto para que llegue al domicilio en buenas condiciones, cada restaurante tiene sus propios métodos, la facilidad y conectividad que tienen los jóvenes es los más rápido pedir en estas plataformas, por eso estamos ofreciendo descuentos para que prefieran nuestro servicio, en lugar de las aplicaciones” , detalló.

Agregó que la cámara restaurantera está analizando la manera de crear una aplicación propia, con el fin de que esta pueda ser utilizada por los clientes y se le brinde el servicio adecuado a la población.