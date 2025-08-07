La Coordinación Estatal de Protección Civil activó acciones de emergencia por los cortes de luz que, en plena ola de calor, dejaron sin ventilación a familias en el norte de Hermosillo; también entregaron agua y suero en Empalme.

A raíz de los recientes apagones que afectaron a varias colonias del norte de Hermosillo, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora activó un operativo de emergencia para apoyar a la población más vulnerable, en coordinación con la Secretaría de Salud.

Las altas temperaturas del mes de agosto, combinadas con la falta de energía eléctrica, generaron una situación crítica para los habitantes, especialmente aquellos sin ventiladores o aire acondicionado.

Personal de ambas dependencias recorrió colonias como Paseo del Pedregal, Puerta del Rey, Tierra Nueva, Villa Verde, Cerrada Platino y Cerrada Diamante, donde entregaron agua embotellada y sobres de suero oral para prevenir la deshidratación y golpes de calor.

Una de las historias más sensibles fue la de la familia Leyva, quienes el miércoles mantuvieron a su bebé de dos meses bajo la sombra de un árbol, ante la imposibilidad de refrescar su vivienda por falta de energía. El jueves, los padres decidieron salir de casa para resguardar la salud del menor, mientras que otros vecinos recuperaron la electricidad de forma intermitente.

Acciones también en Empalme

En el municipio de Empalme, la Coordinación Estatal de Protección Civil también ejecutó acciones de atención preventiva, en conjunto con autoridades municipales y la Secretaría de Salud, para distribuir agua y suero entre la población afectada por las altas temperaturas y posibles fallas eléctricas.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, en caso de emergencias relacionadas con el calor o cortes de luz, pueden comunicarse al 911 y también contactar al DIF Sonora para recibir asistencia o traslado a lugares seguros.



