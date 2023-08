Panteón del Carmen, el más grande de Cajeme y de todo Sonora

El camposanto aún cuenta con 35 hectáreas más disponibles que no se han utilizado.

Con más de 100 mil cuerpos sepultados desde hace décadas, el Panteón del Carmen, ubicado en Cajeme, es el camposanto más grande de todo el estado de Sonora, ya que tiene una dimensión de 65 hectáreas, según afirmaron autoridades municipales.

El director de Velatorio y Panteones, Francisco Vidal, comentó que este lugar podría considerarse como un “pueblito” por la gran superficie que tiene, además de que se cuentan con 35 hectáreas más disponibles que aún no se han utilizado, es decir, que en el futuro podría llegar a ser de hasta 100 hectáreas.

“ Somos el panteón en una sola extensión más grande de todo Sonora y me atrevería a decir que hasta de Sinaloa. Tenemos mucha reserva para el lado norte del panteón, sólo que aún no se habilita porque todavía no se requiere ese espacio ”, expresó.

Aunque se desconoce el año que este cementerio inició a operar, hay restos que fueron sepultados desde antes de los años 80’s, según en un recorrido realizado por el equipo de EXPRESO.

Sin embargo, este camposanto no fue el primero de Ciudad Obregón, ya que también lleva el nombre de “Panteón Nuevo”, al haberse construido después del “Panteón Viejo de Guadalupe”, el cual tiene una dimensión menor que se encuentra en el interior de la zona urbana del municipio.

En el Panteón del Carmen descansan los cuerpos de niños, jóvenes, adultos y abuelitos, todos con una historia diferente, pero que no tuvieron la misma suerte después de la muerte, ya que hay algunos que tienen sus tumba deteriorada porque los familiares no frecuentan visitarlos.

Esto ha generado que algunas tumbas ya estén sucias y descuidadas, pues incluso algunas ya ni siquiera tienen las losas que cubren el ataúd que fue sepultado en años anteriores.

“ Ahorita estamos haciendo un barrido por todo el panteón porque ya estamos cerca de la fecha del Día de Muertos, vamos a tapar todas aquellas tumbas que ya no tengan su losa para evitar algún accidente ”, informó el encargado de los panteones municipales.

Panteón vertical

El funcionario municipal resaltó que hace meses se implementó un proyecto que fue aprobado por la Secretaría de Salud, donde ahora las personas tienen la opción de sepultar encima de otras tumbas para que tengan juntos a sus seres queridos.

“ Lo estamos utilizando como panteón vertical, es decir que se pueda sepultar sobre la tumba, construir hacia arriba para poner más cuerpos, con esto le estamos haciendo segundo piso al panteón, ahora las familias pueden tenerlos juntos en lugar de tener que buscar otros terrenos ”, indicó.

Problemas actuales

Ser un cementerio tan grande también ha generado varios problemas, principalmente los robos que constantemente son víctimas los trabajadores del panteón, ya que los amantes de lo ajeno suelen apropiarse de cableado eléctrico que funciona para abastecer de agua esta zona.

Los ladrones tampoco respetan las tumbas porque también se apropian de cruces, flores, arreglos, Santos y lápidas, por lo que los familiares tienen que cubrir los gastos de los daños para repararlos.

El Ayuntamiento de Cajeme está en proceso de instalar cámaras de vigilancia en este panteón, mismas que serán monitoreadas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para lograr la detención de los responsables.

Otros problemas que actualmente tiene este panteón es la falta de agua, fugas en las tuberías, falta de limpieza, entre otros que constantemente son reportados por los visitantes.