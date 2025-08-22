La Fiscalía sostiene que los 54 perros rescatados estaban en condiciones insalubres y mantiene operativo para localizarlo.

Arturo Pérez, responsable del refugio canino cateado esta semana en la colonia Vistas del Sur de Nogales, negó que su domicilio operara como rastro clandestino y aseguró que nunca recibió notificación de denuncia o queja por parte de las autoridades.

En entrevista, Pérez afirmó que durante el operativo su vivienda fue vandalizada y que incluso sufrió robo por parte de quienes participaron en el cateo.

Respecto a los animales congelados encontrados en el lugar, explicó que se trataba de perros que habían muerto por enfermedad y que esperaba condiciones climáticas favorables para darles sepultura.

Aclaración sobre los hallazgos

El responsable del refugio precisó que las vísceras encontradas en una bandeja no eran de perro, sino cinco kilos de hígado de res, alimento que —dijo— formaba parte de la dieta para los caninos más débiles.

Defensa del refugio

Pérez aseguró que en el refugio se brindaban cuidados y alimentación a los animales resguardados, con el objetivo de ofrecerles un espacio de protección. También manifestó su intención de presentarse ante las autoridades para aclarar la situación y deslindarse de cualquier responsabilidad por maltrato animal.

"Yo no tengo para pagar a quien me defienda, vivimos en México donde te meten a la cárcel y tiran la llave; me quitaron a mis animalitos, mi familia" , declaró.

Postura de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró que los 54 perros localizados se encontraban en condiciones insalubres, por lo que mantiene la búsqueda del responsable como probable imputado por maltrato animal.