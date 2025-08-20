Aseguran indicios encontrados en rastro clandestino de perros en Nogales
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) aseguró los indicios relacionados con el delito de maltrato animal y 54 canes de diversas razas vivos, en los hechos ocurridos este miércoles, en Nogales, Sonora.
Vecinos de la colonia Vistas del Sur habían reportado previamente malos olores provenientes del domicilio, lo cual motivó a que las autoridades acudieran al lugar, identificado como un rastro clandestino.
El operativo, coordinado por personal especializado de la Fgjes, inició a las 12:36 horas y concluyó a las 15:30 horas. Durante el cateo, se localizaron a los caninos de distintas razas en estado insalubre.
También se halló documentación diversa a nombre de un masculino que presuntamente fungía como sargento primero de la extinta Policía Federal, incluyendo una credencial oficial y una solicitud de empleo, que serán analizados para determinar la posible responsabilidad de esta persona o de otros involucrados en los hechos.
Los indicios asegurados han sido puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y establecer la identidad de los responsables.
La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la protección integral de los animales y refrendó su labor en la procuración de justicia y señaló que se informará de los avances en la investigación una vez lo permitan los tiempos procesales.