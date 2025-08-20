En el lugar también se encontraron cinco cuerpos de canes congelados, carne y vísceras en una bandeja.

Un rastro clandestino fue localizado recientemente en un domicilio de la colonia Vistas del Sur de Nogales gracias a una denuncia de los vecinos del sector.

"Los vecinos reportaron malos olores provenientes del inmueble, lo que motivó la solicitud de intervención de las autoridades correspondientes" , señaló Hipólito Sedano Ruíz en entrevista a e Media.

Un vecino del sector aseguró que el hombre que vivía en el domicilio era apodado 'el loco de los perros' y que era muy ermitaño. "No hablaba con nadie, veíamos ir y venir a gente que le traía comida para los animales, según tengo entendido era un K9 de la extinta Policía Federal de Caminos" , comentó el vecino quien omitió su nombre por temor a represalias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes), junto con otras dependencias estatales y municipales, llevó a cabo la diligencia de cateo en el lugar.

Durante la diligencia de cateo, las autoridades lograron rescatar a 53 perros vivos que se encontraban en el interior del inmueble. Además, se encontraron cinco cuerpos de canes congelados, carne y vísceras en una bandeja, también se localizó una credencial de elector a nombre de Arturo P. S. Estos hallazgos se realizaron en la calle Vistas del Sur.

La operación contó con la participación de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Municipal Preventiva, específicamente comisionados al departamento de Bienestar Animal. La orden de cateo se ejecutó bajo el número de caso CI/NOG/238/02499/8-2025.

Importancia de la Denuncia Ciudadana

La denuncia de los vecinos del sector fue crucial para el descubrimiento del rastro clandestino. "La colaboración ciudadana es fundamental para que las autoridades puedan atender situaciones de posible maltrato animal o actividades ilícitas en la comunidad" , detalló Hipólito Sedano Ruiz.

Los animales localizados en el domicilio fueron resguardados en el Centro de Atención Canina de la ciudad de Nogales, Sonora, aseguró el secretario del Ayuntamiento Sedano Ruiz.

Las autoridades competentes determinarán las acciones legales correspondientes en relación con los hallazgos realizados en el domicilio de la colonia Vistas del Sur de Nogales.



