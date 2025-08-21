El día de ayer se realizó un cateo en una vivienda en la colonia Vistas del Sur, tras reportes de vecinos que dieron pie a la intervención de las autoridades en el lugar.

La Fiscalía de Sonora descartó que las vísceras encontradas en una vivienda en Nogales, Sonora, correspondieran a perro, tras realizarse los exámenes correspondientes de veterinaria.

El operativo, coordinado por personal especializado de la Fgjes, inició a las 12:36 horas y concluyó a las 15:30 horas.

Durante esa acción, se localizaron 54 caninos de distintas razas en estado insalubre y también se había reportado hallazgo de carne congelada, que se presumía que era de perro.

Asimismo, se halló documentación diversa a nombre de un masculino que presuntamente fungía como sargento primero de la extinta Policía Federal, incluyendo una credencial oficial y una solicitud de empleo.

Tras esto, la Fgjes mantiene un despliegue operativo enfocado en la ubicación de una persona de interés, probable responsable del delito de maltrato animal, debido a las condiciones insalubres y de hacinamiento en las que se encontraban los perros.

Además, se determinó que esa persona vive en la precariedad y, probablemente, tenga alguna condición psiquiátrica, por lo que se busca localizarlo con el fin de conocer los motivos de su actuar y con ello, evitar cualquier especulación.

Finalmente, se mantiene la búsqueda y se espera informar a la población acorde lo permitan los tiempos de la investigación.