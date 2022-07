"En MC podré seguir haciendo política": Natalia Rivera, expriista

La diputada local Natalia Rivera Grijalva decidió renunciar al PRI después de 30 años de militar y trabajar en el partido tricolor.

En medio de las controversias que envuelven al Partido Revolucionario Institucional a nivel estatal y nacional, la diputada local Natalia Rivera Grijalva decidió renunciar al PRI y unirse al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, pues ahí le ofrecen un espacio " alegre y unido " para hacer política.

Así lo comentó en entrevista en el noticiero de Expreso 24/7, edición matutina, con el conductor y periodista Marcelo Beyliss, donde agregó que, a pesar de que no hubo un gran esfuerzo de parte del partido tricolor para que se quedara, no siente rencor ni tiene intención de lastimar o reprochar a alguien.

Esta decisión la tomé yo. Es una decisión de mucha reflexión, de mucho tiempo, consultada con mi conciencia, con Dios, con mi familia, y está ahí esa decisión ya tomada. Me habré de sumar al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y desde ahí continuar trabajando Natalia Rivera Grijalva

Diputada Local

Rivera Grijalva aseguró que MC le ofrece un espacio alegre, donde hay unidad, visión y donde se pueden debatir las ideas.