Vecinos denunciaron cierres sin señalización ni tránsito en calles como No Reelección y Pedro Villegas, lo que generó embotellamientos, incomunicación y respuestas groseras del personal de obras públicas.

Una vez más, la incapacidad y desorganización del Ayuntamiento de Hermosillo quedan en evidencia. Vecinos del sector Centro alzaron la voz este jueves, hartos de la falta de planeación en los trabajos de bacheo realizados por personal municipal, que además de generar caos vial, pusieron en riesgo la seguridad de conductores, peatones y trabajadores.

Desde tempranas horas de la mañana, se cerró completamente la calle No Reelección, entre Horacio Soria y Jesús García, sin previo aviso, sin señalización adecuada y sin la presencia de elementos de Tránsito que orientaran el flujo vehicular.

El resultado fue el esperado: embotellamientos, confusión, molestia generalizada y situaciones peligrosas para quienes circulaban por la zona.

Aún más grave fue la situación en la calle Pedro Villegas, entre Colosio y Jesús García, donde el cierre de un tramo más amplio dejó incomunicados a los vecinos, sin opciones de entrada o salida y completamente abandonados a su suerte, al no existir rutas alternas ni coordinación mínima entre las áreas responsables.

Vecinos señalaron que lo más indignante es la actitud del personal que ejecuta las obras, quienes respondieron con groserías y desdén a los cuestionamientos ciudadanos.

Esta conducta, dicen, es reflejo directo del nulo liderazgo y supervisión por parte de Astarté Corro Ruiz, titular de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, dependencia responsable de estas acciones improvisadas.

"No hay planeación, no hay respeto, no hay ni siquiera los señalamientos básicos" , expresó una residente del sector. "Uno tiene que buscar cómo llegar a su trabajo por donde pueda, sorteando calles cerradas sin avisos. Y si uno les reclama, encima te contestan de manera grosera."

Los ciudadanos exigen una respuesta inmediata y cambios urgentes en la forma en que se están llevando a cabo estas obras públicas. Reclaman una verdadera estrategia de trabajo, con aviso anticipado, coordinación con Tránsito Municipal y respeto a la ciudadanía.

"Ya basta de improvisaciones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando las consecuencias de la ineptitud de quienes se supone deben servirnos?" , cuestionan los vecinos, cansados del abandono y la falta de respeto por parte del Gobierno Municipal.