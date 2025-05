La presidenta informó un incremento salarial retroactivo y una semana extra de vacaciones para el magisterio. La CNTE exige un alza del 100% y calificó la medida como insuficiente.

En el marco del Día del Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento salarial del 9 por ciento para los docentes del país, retroactivo al 1 de enero, además de un adicional de 1 por ciento a partir de septiembre como reconocimiento.

En un encuentro con maestras y maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno ha hecho un gran esfuerzo para lograr esto. También anunció una semana más de vacaciones "como parte de su trabajo".

Al señalar que "estamos totalmente en desacuerdo con la injusticia a la ley del ISSSTE de 2007", indicó que quisiera hacer más pero a veces el presupuesto no alcanza.

CNTE rechaza

Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), rechazaron el incremento del 9 por ciento salarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que continuarán exigiendo un aumento del 100 por ciento.

"No, definitivamente no. El año pasado con las movilizaciones logramos el 14 por ciento hasta el 16 por ciento. Entonces, desde luego que no estamos de acuerdo con ese incremento salarial" , señaló el exdirigente centista Francisco Bravo.