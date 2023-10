"Fue un milagro": bombero narra cómo sobrevivió al incendio en Cajeme

El joven de 28 años de edad fue uno de los siete bomberos lesionados en el incendio de una bodega de plásticos registrado el pasado viernes.

En los 13 años que tiene como elemento del departamento de Bomberos de Cajeme, Luis Antonio Estrada Rodríguez nunca había vivido un hecho tan impresionante como el incendio que se registró el pasado viernes en una bodega de plásticos al sur de la ciudad.

El joven de 28 años de edad fue uno de los siete bomberos lesionados en este siniestro, ya que le cayó un tejabán encima cuando estaba trabajando con otro de sus compañeros en el lugar.

“ Nosotros empezamos a trabajar, pero en eso se colapsó la estructura de la bodega y aventó un tejabán, nosotros estábamos a unos metros, no nos metimos más por seguridad de nosotros, pero de todos modos nos aplastó, gracias a Dios pudimos salir, fue un milagro ”, recordó.

Cuando se percataron que la estructura colapsó internaron correr, pero no lograron salir porque las láminas cayeron de manera inmediata sobre su cuerpo, en ese momento comenzó el miedo al no saber si podría salir con vida.

Te puede interesar Bodegas requerirán licencia especial para operar tras incendio en Cajeme

“ Me quedé pensando qué iba a hacer, alrededor tenía humo y tierra, después vi la luz y empecé a salir y luego ayudamos a mi compañero. La verdad en ese momento pensé que no la iba a hacer, creí que el tejaban me había aplastado de más, pero afortunadamente me pude mover ”, destacó.

El incidente pudo haber sido peor, ya que lograron salir porque una lona de grava y un asador de pollos permitió que la estructura no cayera hasta el suelo, de lo contrario se hubiera registrado una tragedia mayor.

La lesión que Luis Antonio tuvo fue un esguince cervical, por lo que se ha ido recuperando con el paso de los días y próximamente se reincorporará a sus labores operativas en el departamento de Bomberos.

Uno de los incendios más fuertes en Cajeme

El joven fue uno de los 60 bomberos que fueron reconocidos este miércoles por autoridades municipales, ya que todos participaron en el combate de este incendio que fue de gran magnitud.

El comandante de la corporación, Víctor Manosalvas Mena, destacó que este incendio ha sido uno de los más fuertes que se han registrado en Cajeme, ya que cobró mucha intensidad por el tipo de productos que tenía el interior de la bodega.

“ Dentro del trabajo cotidiano de nosotros sí es algo de media tabla hacia arriba, no tanto por las dimensiones, sino por la magnitud, la fuerza del paquete combustible y la radiación que existía en el lugar, sabemos los materiales que estaban involucradas y esa es su reacción ”, mencionó.

Ese día, dijo, tuvieron que acudir bomberos de otras áreas y que estaban fuera de turno, ya que en ese momento solamente estaban activos 20 elementos, pero en este siniestro finalmente participaron 60 en total.