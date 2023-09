Sofocan gran incendio en bodegas que almacenaba plásticos en Cajeme

Cuatro bomberos sufrieron golpe de calor, además de que resultaron con lesiones debido a la caída de una estructura al momento del siniestro.

Diversas corporaciones tuvieron que trabajar por varias horas en un incendio que se registró en una bodega que tenía plástico almacenado, el cual dejó cuantiosas pérdidas materiales, además de cuatro bomberos lesionados.

Fue durante mediodía de este viernes donde se reportó el incendio sobre la calle Guadalupe Victoria entre Tabasco y California, donde la intensidad del fuego ocasionó que el humo se lograra apreciar desde diversas partes de la ciudad.

Al lugar tuvieron que llegar unidades de apoyo de comunidades rurales y de la etnia Yaqui para poder sofocar las llamas, además de vehículos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón que acudieron para atender a personas lesionadas.

El comandante de la corporación, Víctor Manosalvas Mena, comentó que cuatro bomberos sufrieron golpe de calor, además, resultaron con lesiones debido a la caída de una estructura en el momento del siniestro.

“No fueron lesiones de gravedad, ya están siendo atendidos en el Isssteson y ya nos dijeron que están fuera de peligro, solamente están en observación médica” , explicó el titular de la corporación de emergencia.

El titular de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, señaló que no se registraron ciudadanos lesionados, pero el fuego si llegó hacia algunos vehículos que estaban estacionados cerca del lugar.

“Parece que era una bodega de plástico que fue lo que se incendió, no sabemos que era exactamente, no teníamos el registrado nosotros, realmente era una casa, vamos a checarlo a ver qué es lo que pasó. Por las altas temperaturas a algunos carros se les quemó la defensa, pero no hubo lesionados de consideración” , precisó.

Algunos bomberos que se agotaron por el esfuerzo y las altas temperaturas terminaron descansando en una banqueta bajo la sombra, donde ciudadanos de buen corazón llegaron a regalarles agua para que se hidrataran.