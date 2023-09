Al menos 3 personas con quemaduras en incendio de bodega, reportan vecinos

Tres personas con quemaduras, vehículos destruidos y una barda derrumbada son las afectaciones que han reportado vecinos de los alrededores.

Aunque autoridades de Protección Civil Municipal aseguraron el pasado viernes que ningún ciudadano resultó lesionado por el incendio de una bodega de plásticos, vecinos señalaron que fueron al menos tres personas las que sufrieron quemaduras en la espalda cuando intentaban refugiarse de las llamas.

El accidente quedó registrado en un video de redes sociales, donde se puede apreciar que dos hombres intentaron proteger a una señora de la tercera edad que quería rescatar a sus familiares en el interior de su vivienda.

Los dos hombres son trabajadores de un taller mecánico que, al intentar huir, se percataron de la presencia de la señora y se regresaron a protegerla, pero en ese momento se registró una explosión y el calor llegó hasta donde estaban, lo que les ocasionó quemaduras en la espalda que no fueron de gravedad.

Según informaron los vecinos, los afectados se encuentran bajo observación médica, sobre todo la señora de la tercera edad que fue trasladada a otro domicilio para que tuviera reposo mientras es canalizada con un especialista.

Te puede interesar Cajeme: Siete bomberos heridos dejó el incendio de bodega de plásticos

Daños colaterales

En un recorrido que realizó el equipo de EXPRESO se puede ver que el incendio dejó al menos cuatro vehículos quemados con pérdidas totales, además de la barda del taller mecánico que se derrumbó cuando se registró una explosión en la bodega.

Además, los dos domicilios que están a un costado de la bodega resultaron con varios daños materiales, por lo que tienen la confianza de que el dueño responsable se hará cargo de estas afectaciones.

“ Yo no he podido entrar a mi casa hasta que me deje Protección Civil, pero me dicen que la barda del patio se cayó, además de que parte de los daños cayeron en mi techo. El propietario de la bodega mandó un licenciado y dice que se va a hacer cargo de todo, esperemos que sí porque fue una catástrofe ”, expresó la señora Rosario Ayala, vecina del lugar.

“ Estamos de acuerdo que sí se harán cargo de todos los daños, ellos se comunicaron de inmediato. Aquí había trabajadores, afortunadamente alcanzaron a salir y se encuentran bien dentro de lo que cabe, solo fueron daños materiales ”, destacó Leopoldo Pérez, dueño del taller mecánico que resultó afectado.

Hasta este sábado, algunos domicilios de la cuadra permanecen sin energía eléctrica, por lo que continúa trabajando personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que la mayoría del cableado se dañó por el fuego.