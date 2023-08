Filtran notas de voz de Hilario 'N' acosando a una mujer

Tras la indignación por el asesinato de la joven, los ciudadanos están compartiendo cinco audios que aparentemente envió el probable agresor a otra mujer, identificada como Karina Montoya.

A través de redes sociales están circulando audios de WhatsApp que fueron grabados presuntamente por Hilario 'N', el adulto mayor de 71 años de edad y presunto responsable del feminicidio de Alma Lourdes.

En los mensajes, el señor que se identifica como Hilario Beltrán y le dice a la mujer que la quiere invitar a comer a donde ella quiera, por lo que le pide que le conteste porque le ha llamado en varias ocasiones.

“Te estoy hablando, yo quería que nos viéramos hoy, si es que se puede, que tú puedas salir ahora, me gustaría en la tarde lo más temprano que puedas. Tú sales a las seis, pero no sé si te puedas salir un poco antes de las seis. Me gustaría a mí verte, mija. Soy tu fan desde que te conocí, Karina. Así es la vida, ni modo, cuando a uno le gusta algo le pone interés” , expresó en uno de los audios.

Audios muestran acoso

Al no tener una respuesta de Karina, el sujeto grabó otros audios señalando que la ha intentado contactar, pero ésta no le responde los mensajes, por lo que le pide que le confirme si está interesada en verlo.

“Cómo he batallado para platicar contigo, no me contestas, no entra la llamada. Yo ando afuera de un rancho, pero si hay algo de tratar de vernos y platicar yo me iría mañana. Si no hay nada, no me tengas desconfianza, yo soy persona de bien, seria, mis deseos para ti son buenos y estoy decidido a que nos veamos, platiquemos y ver qué acuerdo podemos llegar, tú estás grande, yo también, no somos ningunos chamacos. Si se puede hacer algún arreglo yo estoy dispuesto” , señaló.

Cabe señalar que, hasta el momento no se ha confirmado si estos audios pertenecen a la voz de Hilario 'N', a quien se le acusa de haber acosado a Ana Itzel y haberle quitado la vida a Alma Lourdes con arma de fuego.