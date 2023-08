Revelan audios de Alma Lourdes, antes de su feminicidio

La familia de Alma compartió los audios donde la víctima explica de qué manera buscó evitar que este sujeto dejara de hacerle comentarios a su hermana y a las demás trabajadoras del lugar.

Horas antes de haber sido asesinada en el interior de una carnicería, Alma Lourdes narró en audios de WhatsApp la discusión que tuvo con Hilario 'N' por exigirle respeto para su hermana Ana Itzel, a quien había acosado en las últimas dos semanas.

La familia de Alma compartió los audios donde la víctima explica de qué manera buscó evitar que este sujeto dejara de hacerle comentarios a su hermana y a las demás trabajadoras del lugar.

“Es cliente de hace tiempo de nosotros y es medio rarito, pero hace dos semanas empezó a decirle cosas a la Ana de repente. Le pido por favor, le digo, ya se quejaron de usted, que respete a las muchachas porque la muchacha no tiene ningún interés con usted” , explicó Alma en el audio de WhatsApp.

La joven precisó que, el sujeto dijo que él iba a seguir acudiendo a este lugar y que iba a continuar hablándole a la empleada, después comenzaron a discutir y él actuó de manera grosera, por lo que procedieron a negarle la venta.

“Yo le dije a los muchachos, saben qué, no vamos a soportar esto, no se le va a cobrar y le di instrucciones a la cajera, no lo va a atender, yo lo voy a atender, si no quieres tú enfrentarte al problema yo lo atiendo, le dije. En eso fue cuando (Hilario) se puso a hablar por teléfono y le dijo a alguien, sí, tráeme tres plebes, la verdad yo no lo conozco si anduviera mal, pero no lo conocemos realmente, no sé qué clase de persona sea” , narró la víctima.

Lamentó el acoso hacia las mujeres

En el audio, Alma Lourdes, sin imaginarse que le quitarían la vida horas después, lamentó que existan este tipo de personas que acosan a mujeres, donde en ocasiones ellas deben quedarse calladas por miedo.

“Son situaciones de toda la vida que lamentablemente como mujeres pasamos y hay muchas que no dicen mucho, ay no, son muchas cosas que me quedo pensando y ahorita más las confirmo” , comentó preocupada.

Además, destacó que ella hubiera buscado defender cualquier acto de acoso, independientemente si se tratara de su hermana Ana Itzel o de cualquier otra mujer que hubiera pasado por lo mismo.

Fue la tarde del sábado cuando Hilario “N.” regresó a la carnicería y presuntamente le disparó en tres ocasiones a Alma para quitarle la vida, por lo que actualmente se encuentra en prisión preventiva para que un juez determine la pena que va a recibir.