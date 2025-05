La gobernadora de Baja California afirmó que la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos fue una medida administrativa y no responde a una falta o delito.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró este lunes que la revocación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos no responde a ninguna falta o delito de su parte, y afirmó que se trata de una decisión administrativa.

"Que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación; no hay un delito, no hay falta" , expresó durante una conferencia informativa en la que no aceptó preguntas.

La mandataria estatal, perteneciente a Morena, señaló que desconoce los motivos de la medida y que no ha recibido una explicación formal sobre las causas. Sin embargo, sostuvo que enfrenta la situación con tranquilidad y “la conciencia limpia”.

Durante su mensaje, que duró poco más de nueve minutos, Ávila Olmeda agradeció el respaldo de su familia, su equipo de trabajo, legisladores, amistades y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"No hay delito ni falta que perseguir"



La gobernadora Marina del Pilar Ávila insiste en que el retiro de su visa y la de su esposo es simplemente una cuestión "administrativa". pic.twitter.com/GZqS8rwK6o — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 13, 2025

Sin mencionar a su esposo, Carlos Torres Torres —coordinador de proyectos estratégicos del gobierno estatal y quien también habría perdido su visa—, la gobernadora insistió en que algunos actores han querido politizar el caso.

"Algunos han querido convertir esta situación en arma política" , señaló, al tiempo que dio por cerrado el tema y aseguró que continuará con sus labores institucionales, incluso sin el documento migratorio.

"Seguiré gestionando y trabajando por Baja California, como siempre lo he hecho, con respeto y coordinación con todas las dependencias" , concluyó.

