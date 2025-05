La presidenta Sheinbaum dijo que no tuvo ninguna notificación del gobierno de los EU, por lo que se pedirá información.

Después de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que a ella y a su esposo, Carlos Torres, les fueron retiradas sus visas estadounidenses, la embajada de Estados Unidos en México refirió que los registros son confidenciales.

"Los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense; por lo tanto, no podemos discutir los detalles de cada caso de visa" , indicó a El Universal la vocería de la embajada.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no tuvo ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos sobre el retiro de estas visas, por lo que se pedirá información.

"Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar" , dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 12 de mayo en Palacio Nacional.

"¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación contra la gobernadora?" , se le preguntó.

"Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados" , respondió.